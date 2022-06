Alia Bengana est née en 1975 à Alger. Elle est

diplômée de l’école d’architecture de Paris Belleville en 2000. Durant ses études elle passe un an à l’Ecole d’architecture la Sapienza de Rome. Cette expérience marque le commencement d’un parcours professionnel européen qui deviendra international. Elle commence par travailler pour l’agence Josep Llinas à Barcelone en 2001 et poursuis en 2002 par une collaboration pour l’agence Dusapin Leclercq pour des projets en Afrique du nord. Elle travaille ensuite 3 ans pour Pier Luigi Copat, un architecte italien basé à Paris dont une partie de l’activité est liée à l’agence de Renzo Piano. En 2006 elle est lauréate de l’Académie d’Architecture et l’American Institute of Architects (bourse Delano & Aldrich) qui lui permet de passer un an aux Etats Unis et de faire une étude comparative des systèmes d’évaluation des qualités environnementales des bâtiments (le LEED aux Etats Unis et la démarche HQE en France). Cette expérience est fondamentale dans son parcours professionnel lui permettant de s’intéresser à la qualité environnementale et son application en architecture. En 2007 Alia Bengana s’installe à Shanghai, elle commence par collaborer pour une agence Australo-chinoise sensible aux questions environnementales. Elle travaille ensuite à son compte pour des projets d’architecture d’intérieure ainsi que du design de mobilier pour des clients privés. En septembre 2008 elle se réinstalle à Paris est crée l’agence d’architecture Alia Bengana Architecte. Alia Bengana s’intéresse parallèlement à deux échelles de l’architecture, celle du bâtiment et son rôle dans l’amélioration de notre environnement jusqu’au dessin du détail et au design de mobilier.

Portfolio

http://issuu.com/aliabengana/docs/book2015?utm_source=conversion_success&utm_campaign=Transactional&utm_medium=email