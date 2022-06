Dodo & Cath, c’est une marque d’objets cadeaux et de papeterie rétro inspirée des petits riens du quotidien et crée par deux copines : Dominique et Catharina. L’univers décalé et très coloré de Dodo & Cath s’est construit en toute simplicité dans la bonne humeur et l’amitié. Chez Dodo & Cath on positive, ni l’âge, ni le mauvais temps n’ont le droit de gâcher la journée.