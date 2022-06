Depuis la création de son agence en 2009, Hélène de Tassigny a su imposer une image singulière, celle d’un travail exigeant et raffiné. Elle défend avec conviction l’esthétique contemporaine, l’art de vivre et l’artisanat d’excellence. Sa philosophie: axer sa réflexion sur une personnalisation unique, en adéquation avec un environnement et une atmosphère confortable, raffinée, célébrant élégance et sobriété. Savoir s’adapter aux besoins réels de ses clients, être à leur écoute, comprendre leur mode de vie sont les bases de son travail. Il faut pouvoir déclencher des atmosphères d’une élégance intemporelle, traverser les époques et les styles, contrebalancer entre douceur et rigidité, lumière et obscurité. Chaque projet doit raconter une histoire à travers un univers.