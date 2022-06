L’atelier BEES est une société créée en 2014,

spécialisée dans la fabrication et la restauration de mobilier.

En nous appuyant sur un réseau de professionnels très qualifiés (vernisseurs, métal- liers, tapissiers...) nous répondons tant aux de- mandes des architectes et designers que des particuliers.

Notre atelier parisien est situé au 1, boulevard de Belleville dans le XIe arrondissement. Nos ate- liers de production se trouvent à Noisy le Grand et Porto.

Depuis la création de l’atelier, nous développons également le projet Ébènesand (Paris - Kinsha- sa), qui promeut l’artisansat congolais par la pro- duction de pièces de mobilier uniques et haut de gamme.

ÉBÈNESAND est un atelier d'ébénisterie fondé en 2013 par Sandrine Ébène de Zorzi, et un projet d'édition de mobilier collaboratif aux frontières du design, de l'art et de l'artisanat. Il vise à mettre en relation des artisans et des artistes congolais de qualité avec une clientèle internationale exigeante et réceptive.

Nous vous laissons à présent découvrir un aper- çu de nos réalisations.

Sandrine Ebene de Zorzi, pour Atelier Bees.

contact@atelier-bees.fr // Book le site http://atelier-bees.fr/

Fondation

Sandrine Ebène de zorzi