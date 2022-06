Décosphair est une boutique située dans le centre de Châtelaillon-Plage en Charente-Maritime. Tous les mois nous proposons des nouveautés, pour une décoration d'intérieur d'inspiration scandinave et allemande, du made in France avec des créateurs locaux mais aussi des jouets pour enfant et des vêtements pour femme.

Une boutique de bonheur d'ici ou d’ailleurs...