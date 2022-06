Tina Merkes est titulaire d'un diplôme d'architecte-ingénieur allemand, équivalent du diplôme français architecte DPLG et reconnu par l’Ordre des architectes. Après ses études en France et en Allemagne, elle travaille dans les domaines de la construction et de l’architecture d’intérieur. L’agence développe principalement son activité dans les secteurs de la réhabilitation, rénovation et de la construction en région parisienne. Ses domaines de compétences sont variés, et concernent aussi bien l'habitat que les commerces ou encore le secteur tertiaire. L’agence réalise par ailleurs de nombreuses études de faisabilité et des missions de conseil pour des particuliers ou des collectivités.

Les Ateliers, une société civile de moyens dont Tina Merkes est membre et co-gérante, regroupe des architectes, urbanistes et paysagistes installés au 6, impasse de Mont-Louis dans le 11e arrondissement de Paris. C’est un véritable pôle de compétences favorisant l’échange entre professionnels aux savoir-faire variés et spécifiques et intervenant dans différents secteurs (architecte conseil de l’Etat, architecte de sécurité, développement durable …).