Passionné de décoration, Passe à l'Atelier crée des objets fait main pour les petits et les grands, des pièces uniques, personnalisées selon le goût et le style du client (de la chambre d'enfant au loft). Passe à l'Atelier interviens également sur les meubles et fauteuils anciens en les rénovant selon les règles de l'art et en les ré-interprétant pour leur donner une nouvelle vie.