cambiums est un atelier d'architecture créé par éric viprey, architecte et également ébéniste de formation, qui propose ses prestations de maîtrise d’œuvre totale ou partielle autour de deux pôles : le meuble et l'immeuble. Cette entreprise est l’aboutissement d’un parcours atypique guidé par une grande passion pour le matériau bois, de presque vingt années d’expériences professionnelles diverses en France et à l’étranger, et d’une claire volonté d’aborder le projet sous une forme plus perméable entre le monde de l’architecture et celui de la construction. Concevoir un meuble comme un espace et inversement construire un immeuble comme un objet du paysage. Cette vision bouscule les processus traditionnels et offre des glissements d’idées et de pratiques permettant d’aborder ces questions sous un autre angle où le lieu et la matière s’imposent tout naturellement au projet.