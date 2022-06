Muraliste, décographiste, et illustratrice depuis 1995, VERO REATO mène en parallèle des recherches sur les matières minérales : chaux, tadelakt, stucco ou enduit mortier.

Son désir de créer des tableaux d’extérieur inaltérables l’a conduit vers un matériau dédié à l’architecture, devenu une véritable révolution dans le monde de la construction : le béton ultra-haute performance.

Elle s’est approprié cette matière pour la détourner de ses applications d’origine et réaliser des installations murales et objets d'usage non ordinaires.

La souplesse de mise en œuvre du béton, ses performances mécaniques, ses infinies possibilités d’inclusions lui permettent de révéler son originalité, sa beauté et - aussi - sa finesse.

VERO REATO s’inspire de l’univers cellulaire. Elle rend visible l’invisible, riche de formes diverses et variés, simples ou complexes.

Elle élabore une géométrie sérielle, une mise en relief de pleins, de creux, dans un rendu «brut de décoffrage», graphique et vivant.

VERO REATO réalise des œuvres sensibles et décalées, où minéral et organique fusionnent en cellules multiples dans un BÉTON DE CULTURE.