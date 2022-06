LOLIA est une marque de mobiliers, luminaires et d’accessoires comptemporain créé en 2013 par le

designer Jean-Michel Lolia. La collection “Contre vents et marées“, essentiellement en bambou hormis les series limitées utilisant du bois issue du patrimoine forestier français. Grâce à sa croissance ultra rapide, le bambou est une réelle alternative écologique face au danger de l’exploitation non contrôlée des forets. Notre volonté est de vous proposer des produits de qualité et écologique qui vous accompagne dans le temps. Les meubles LOLIA numéroté et signé, vous invite à faire basculer votre intérieur dans la modernité. Design et écologie partagent une seule et même dimension, celle de l’humain.