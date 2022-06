Ingénieur généraliste de formation, et spécialisé en informatique, Matthieu Coulanges ne devinait peut être pas qu'un beau jour son cœur d'artiste se réveillerait. Et oui, la vie a ses petites fées malicieuses et celles-ci ont pris doucement la main pour l'emmener vers la création pure. Il débute le tournage sur bois en 2007 à l'atelier Driade à Lille. Insatiable, il découvre le chantournage et la sculpture. Ce passionné de travail manuel découvre la gravure en 2009, il complète son apprentissage transversal en rejoignant les ateliers du musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines.

Au fond de son jardin d'une maison base d'ouvrier d'un quartier maritime de Calais, dans une cabane en bois considéré comme un abris que Matthieu ouvre, sort les machines, s'installe dehors dans le froid ou la chaleur, au soleil. Il fabrique, tourne et colle, poli et assemble stylos, lampes, verres, miroirs. Ses créations se veulent utiles. À l'extérieur , la qualité de lumière donne des objets d'hiver ou de printemps , des quatre saisons comme les feuilles des arbres qui prennent couleurs et formes suivant les périodes. Rien de plus simple pour quelqu'un qui se bat pour vivre libre de ses créations.