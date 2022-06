BROSSIER SADERNE est spécialisé dans la conception et la fabrication de luminaires pour l'hôtellerie et les collectivités. Partenaire privilégié de groupes hôteliers internationaux, BROSSIER SADERNE a la volonté de collaborer avec vous sur vos réalisations spécifiques comme sur sa gamme de produits standards. Fournisseur de projets hôteliers dans le monde, BROSSIER SADERNE travaille en partenariat avec les principaux cabinets de design et peut également interpréter vos créations. De la conception à la réalisation, la société BROSSIER SADERNE est reconnue par les professionnels pour son expérience et son excellence technique.