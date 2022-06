L’agence d’architecture INCA est spécialisée dans les projets innovants en sites sensibles et remarquables.

Créée en 1997, INCA est composée de 15 personnes et intervient partout en France et à l’international pour la création d’équipements et la mise en valeur de sites.

Nos domaines d’activités sont l’environnement, la culture, le patrimoine, le tourisme et l’immobilier d’entreprise partout où se pose la question d’une relation harmonieuse entre un nouveau projet et son environnement.