Diplômé de l’école Boulle, et de suite mis en avant pour son exceptionnel fauteuil Genèse, Pierre Renart conquiert immédiatement de nombreux collectionneurs.

Il ouvre son atelier aux portes de Paris et participe à de nombreuses et prestigieuses expositions notamment au Plaza Athénée et au studio Harcourt à Paris mais également à Londres et Bruxelles. Explorateur infatigable de la matière, passionné par les procédés de fabrication et les techniques de transformation, Pierre Renart conjugue le savoir faire traditionnel du bois avec les technologies nouvelles. Ce qui motive ses créations c’est l’interaction entre la nature avec les plus belles essences de bois, et le génie humain avec les matériaux les plus sophistiqués et les plus performants. La particularité de son art consiste à privilégier l’élégance du dessin, tout en intégrant parfaitement la fonction du mobilier, afin que les deux s’épanouissent dans une belle harmonie, toujours à la fois surprenante mais s’ imposant comme une évidence.