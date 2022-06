Mon activité est la création et la fabrication de meuble en bois sur mesure (massif, chêne, medium, contreplaqué,...).

Ma rencontre avec un galeriste du 6ème arrondissement de Paris spécialisé dans le mobilier design depuis les années 50 à aujourd’hui et plusieurs années passées à travailler sur des décors de cinéma m’ont naturellement amené à réaliser mes propres créations.

Mon intérêt particulier pour le travail de Charlotte Perriand et de Jean Prouvé couplé à mon goût prononcé en matière de décoration d’intérieur me donnent envie de renouveler ce style un temps délaissé et de vous proposer des meubles aux lignes sobres et épurées, fonctionnels et discrets. Mon travail est entièrement artisanal et réalisé sur mesure dans le but de vous proposer votre meuble idéal.