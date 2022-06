La Maison d'Ursule est une enseigne de magasins situés dans toute la France qui propose la vente de tissus au mètre (ameublement, habillement), linge de maison (linge de lit, de bain et d'office), rideaux, voilages, tringlerie, mercerie, objets de décoration, senteurs, petits mobilier...

La Maison d'Ursule réalise les confections sur-mesure de vos rideaux, stores et voilages dans son Atelier en Rhône-Alpes ! Ainsi, elle s'engage à préserver l'emploi industriel en France et valoriser le savoir-faire et la qualité française !