Chouette Fabrique,

c’est une boutique en ligne de meubles et objets de décoration, de style vintage, pour les grands et les petits. Notre préférence se porte sur le design scandinave et sur le modernisme des années 50 & 60.

Toutes nos pièces sont sélectionnées pour leur design, leur authenticité et leur fonctionnalité.

En majorité, nos meubles et objets sont restaurés et relookés dans notre Atelier pour devenir des créations uniques, originales et durables.

Nourrie d’une offre originale et sans cesse enrichie de nouveautés, Chouette Fabrique a été imaginé pour les amateurs de déco souhaitant allier le plaisir à l’utile, le vintage aux tendances actuelles, la sobriété des lignes au gout du détail.

La couleur, le bois et les détails coup de cœur sont des éléments centraux de la démarche de sélection et de customisation de Chouette Fabrique.

Chouette Fabrique, propose également un panel de services personnalisés : rénovation sur mesure, livraison à domicile, stockage gratuit.