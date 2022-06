Propriété légale

Frederic Gracia . Biographie

Frédéric Gracia est né à Paris.

Il vit et travaille actuellement dans son atelier du Plessis Robinson (92)

Après des études aux Arts Appliqués, un passage obligé en studio de création graphique comme illustrateur,

Fréderic Gracia se sent très vite attiré par les grands voyages ; l'appel des horizons lointains...

Plutôt compatibles, exploration du monde et art visuel allaient naturellement fusionner devenant l'un pour l'autre véritable moteur et stimulateur.

Peintre globe-trotter...

Une fois les bases techniques emmagasinées lui permettant de passer sans effort apparent du tableau de chevalet

à l'oeuvre monumentale,

il débute pour quelques années, une carrière de décorateur scénographe

En 86 il débarque à Hong Kong.

C’est là en fait qu'il devient vraiment peintre. En peignant des tee-shirts..

La petite histoire :

désargenté après un long périple à travers l’Inde, le Népal, le Tibet et la Chine,

l'idée lui vient de vendre ses créations dans les rues de Kowloon Hong Kong, fourmillantes.

Le succès est tel, et la chance aidant, qu'on lui propose bientôt de réaliser un décor de concert :

celui du jazz-man Chick Corea de passage à Hong Kong !

Cette commande inespérée de Ricks’Café et de l’A.C. Hall est en fait pour lui un véritable défit :

Techniquement, il s'agit de concevoir et surtout de réaliser

(en quatre jours ! et avec pour toute arme, sa gentille expérience de l'époque : déco au Club Med...)

une scénographie hyperréaliste : la panoramique Sky-Line de Hong Kong.

Décor backstage de 50 m2, fluo, lumineux et électrique s'il en est, le thème est choisi en l'honneur d'Electrik Band,

cette géniale formation de Chick Corea avec Dave Weckl, John Patitucci, etc...

et en regard à un morceau clé de l'album : Elektric City.

Cette chance à saisir, ce challenge est aussi un facteur déterminant pour la suite...

Cette chance à saisir, ce challenge est aussi un facteur déterminant pour la suite...

Car en réussissant Gracia comprend désormais qu'il est VRAIMENT possible de voyager avec ce métier!