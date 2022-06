L'atelier Vianney de Seze est une unité de production de mobilier d'exception au service des décorateurs, architectes d'intérieur et designers. Vianney de Seze est agent d'artisans et représente une quarantaine d'ateliers comprenant menuiserie, ébénisterie, métallerie, marbrerie, ateliers de finition, miroiterie, tapisserie d'ameublement, vitrailleur, ferronnier d'art, céramiste, escaliéteur, charpentier, modeleur... Il assure le suivi de production et vous accompagne dans vos projets, du dessin à la livraison, en passant par la mise au point technique, la création plans et de 3Ds, les visites virtuelles et la photo...