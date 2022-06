Depuis plus de 6 ans, notre créatrice apporte toute son attention dans la création et la fabrication de nos bougies et de nos parfums solides. Dans son atelier, Rachel utilise des matières nobles et de qualités comme la cire de soja ou les parfums de Grasse pour votre bien-être. De fabrication française et coulée à la main, nos bougies et parfums solides sont également hautement dosés en parfums pour créer un équilibre parfait entre la lumière magique des bougies parfumées et des senteurs de nos parfums solides. La bougie parfumée de la lumière des fées, créée chez vous une ambiance cosy et raffinée. Si vous souhaitez en savoir plus, contacter notre créatrice, elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Vu dans 100% MAG