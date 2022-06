Avec son diplôme d'Architecte DPLG en poche, Alain JANIAUD, s’est tout d’abord intéressé à des projets de types privés: (logements, bureaux, commerces) puis s'est intéressé au domaine sanitaire et social.

Il créa en 1990, l’Atelier d’Architecture Alain JANIAUD. Depuis, l’activité s’est développée à d’autres programmes, équipements publics, bureaux, équipements de santé type Hospitalier (restructurations, constructions, extension).

Sa méthode de travail passe par la vision globale du projet, son environnement immédiat, les locaux à réaliser. Il apporte alors tout son savoir-faire dans la conception de l’établissement.

Aujourd’hui, une équipe d’architectes et de collaborateurs experts permet de réaliser des missions de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution pour tous types de projets.

La principale motivation de l’agence est de servir le client, de satisfaire à ses attentes et de réaliser des projets conformes au programme établi.

Nos connaissances approfondies dans le secteur des établissements de santé (hospitalier et Ehpad) favorisent ainsi les échanges avec les différents acteurs impliqués dans le projet et permettront d’apporter une réponse claire et cohérente, adaptée au cahier des charges, dans le respect des équilibres tant financier, qu’humain et architectural.

le savoir-faire de l’agence : •Optimisation des surfaces et des volumes, •Faisabilité des solutions architecturales (réponses spatiales et fonctionnelles) et des solutions techniques (réponses de rendement, de sécurité ou d’hygiène), •Rationalité des accès et des circulations, •Respect des besoins •Prise en compte des exigences en matière d’environnement et d’hygiène. • l’économie des coûts de fonctionnement en maintenance comme en exploitation, • I’évolutivité des espaces et de l’aménagement.