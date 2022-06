2011 est la naissance officielle du Laboratoire Cru créé par Jonathan Frey et Antoine Lafoscade, basés à Avignon et Paris. Un studio de design indépendant qui explore à la fois conception graphique et interface, produit et espace. Cru, pour Creative Reflexion Ubiquity, est un laboratoire d’idées et d’expérimentations que les designers abordent avec la passion commune de repousser les limites à travers des conceptions aussi sensibles que radicales et l’apport des nouvelles technologies. Laboratoire Cru c'est aussi une volonté affirmée de collaborer avec tous les corps de métiers, qu'il s'agisse d'artisanat ou avec des PME pour faire naître des projets riches et enthousiasmants.