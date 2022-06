Décoration tendance, AMBIANCE

naturelle, style classique, ethnique, baroque ou délirant… faites que votre intérieur soit unique. Pour votre BIEN- ETRE et votre santé, les matériaux, peintures, et revêtements sont privilégiés écologiquement corrects pour améliorer la qualité de l’air intérieur et favoriser un HABITAT SAIN.

Agencement, ameublement, rénovation, travaux… dans toutes les phases de vos projets de décoration, je vous guide et vous accompagne pas à pas dans la MISE EN SCENE de vos envies et de vos goûts.