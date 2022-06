Né en 1979, vit et travaille à Nantes.

Diplomé en design industriel de l’École de Design Nantes Atlantique en 2003.

Il part ensuite s’aguerrir professionnellement à Milan aux côtés du designer britannique George J. Sowden, tout d’abord comme collaborateur sur de nombreux projets pour des clients tels que Tefal, Pyrex, Alstom, Pamar, Lorenz, Smith Hsu.

Et plus tard, en tant que consultant clé dans le développement de la marque d’articles ménagers et d’art de la table SOWDEN.

En 2015 il co-fonde la marque de montres SEKFORD avec Cédric Bellon et Kuchar Swara. La marque SEKFORD est lauréate du EVE’s Watch “Best Newcomer” award 2017.

En 2018 il crée son studio dans la région Nantaise où il mène une activité de designer consultant pour différentes marques et partenaires industriels internationaux. Le champ d'action du studio englobe un large éventail de projets avec une affinité pour les articles ménagers et les arts de la table. Il compte parmi ses clients des marques comme Emko, Paşabahçe, RigTig ou encore Riva Brazilian Luxury.

Il conçoit des produits honnêtes, beaux, fonctionnels et émotionnels qui savent trouver une place durable dans la vie des gens.