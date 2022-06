L’atelier Cédric Bonin, conçoit depuis près de 20 ans des projets dans les différents domaines de l’architecture, du design et de l’architecture d’intérieur. Notre vision se définie par une architecture épurée et fonctionnelle. Elle place l’humain au coeur du projet par l’écoute et le respect de vos envies, et créer ainsi une réalisation qui vous ressemble. C’est ce qui rend votre projet si unique au sein de l’atelier Cédric Bonin.

De part son double cursus de designer et d’architecte, Cédric Bonin apporte un soin tout particulier au détail pour qu’il sublime le tout. D’abord diplômé en design à Aix-en-Provence, Cédric Bonin a ensuite suivi la formation d’architecte à l’école d’architecture de Marseille le diplômant en architecture et l’Habilitant à la Maîtrise d’Œuvre en son Nom Propre.

« Qu’il s’agisse d’un projet neuf ou d’une rénovation, l’important est de bien comprendre la façon de vivre des utilisateurs pour composer une architecture autour de ces modes de vie ».

#Habiter #Ré-habiter #Vivre