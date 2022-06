La fable a pour but de regrouper design produit et architecture d’intérieure au sein d’une même structure :

- Une activité design produit partagée entre une partie réalisée en autoproduction et une autre en partenariat avec des entreprises. En autoproduction, l’ensemble des créations sont estampillés « made in Erôme », conçu en série limitée, du dessin à la réalisation jusqu’à la vente. Ce mode de production me permet d’être plus en accord avec ma démarche en jouant sur la simplicité et l’astuce des techniques, afin de réduire les coûts de fablication pour proposer un coût plus accessible et permettre à la Fable de grandir.

- Une activité architecture d’intérieure principalement consacrée aux particuliers et aux commerces. Ces missions peuvent aller des premières esquisses aux plans d’exécutions en passant par la réalisation de permis de construire ou de déclaration de travaux. Lors de chaque étape du projet, un estimatif travaux est réalisé afin de faire coïncider « envie » et « budget »