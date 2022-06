Colors of reusing est le résultat d'une réflexion, d'une part, sur la place du concepteur designer dans notre société, et d'autre part sur la problématique actuelle de la gestion des déchets et des ressources.

Cette démarche explore les différents aspects de la récupération dans le domaine du design et de l'aménagement d'espace. Chaque projet est abordé dans son contexte et propose une réponse écologique, économique, et éthique.