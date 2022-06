Complémentaires, cʼest en 2011 que Stéphanie et Céline décident dʼunir « leurs talents » et de lancer leur agence en sʼadressant à la fois aux particuliers,small businesses, restaurants, boutiques, mobiliers et design de produit. Pour les particuliers, lʼidée est à chaque fois de repenser la distribution de lʼespace en se focalisant sur la façon de vivre de ses utilisateurs, dʼintroduire une poésie graphique visuelle et une innovation tant dans la conception, les matériaux et les mobiliers proposés. Pour les professionnels, leur stratégie de marque sera toujours à la base de la réflexion pour le remodèlement de leurs espaces de vente ou de travail. Lʼidentité du professionnel est toujours au coeur de nos conceptions afin que le design développé soit au service de son image.