Voulez-vous apprendre à optimiser votre profil professionnel sur homify et faire que vos projets apparaissent parmi les premières pages lors des recherches ? Dans la rubrique « Aide homify », nous vous conseillons pas à pas et vous donnons toutes les instructions relatives à la mise en avant de votre profil professionnel. Par exemple : Comment incorporer des widgets ou des badges vers mon site Web pour augmenter la visibilité ? L'ensemble de ces recommandations utiles et beaucoup d'autres peuvent être trouvées dans la rubrique « Aide homify ».