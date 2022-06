Le travail de l’agence s’appuie sur une expérience acquise dans plusieurs agences parisiennes et à travers la participation à plusieurs concours d’idées internationaux.

Minimaliste et fonctionnelle, l’épure, le détail et la simplicité sont le leitmotiv de la conception architecturale.

Influencé par de nombreux voyages à l’étranger, notamment en Amérique du Nord et en Europe Occidentale, l’agence aborde les projets avec une sensibilité particulière pour la démarche environnementale et pour son rapport à l’architecture.

L’intérêt pour l’architecture simple, l’habitat vernaculaire et les matériaux locaux se ressent au travers de la conception des projets de l’agence.

L’étude du projet s’appuie sur le programme, le contexte et l’histoire du lieu, les enjeux bioclimatiques, l’acoustique, la technique. Tous ces éléments sont pris en compte, assimilés, maîtrisés et intégrés aux projets afin qu’ils ne soient plus une limite ou une contrainte, mais un atout mettant en valeur l’espace et l’architecture.