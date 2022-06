Bousculant les codes contemporains dans un jeu d'ambiances épurées, l'agence dirigée par Camille Hermand signe l'architecture structurelle et l'architecture intérieur de résidences de particuliers (maisons et extensions, appartements, lofts, hôtels particuliers, mais aussi chalets, cabanes, maison de vacances...) ainsi qu'un grand nombre d'espaces professionnels (notamment 'Maison M', le nouveau concept store Paris 7 et 'Les Petits Soins', dernier concept d'instituts de beauté).

Concevoir l'agencement d'une nouvelle adresse tendance, faire renaître le chic raffiné d'une maison de famille, construire une maison contemporaine, ou encore ré-agencer un vaste appartement parisien, Camille Hermand Architecture entremêle les jeux de transparence avec des touches de couleurs, qui viennent rehausser l'optimisation d'un espace aux volumes et perspectives alors redéfinis. Cette inspiration s'inscrit dans une vision de modernité parisienne et fonctionnelle, teintée de subtilité féminine propre à sa fondatrice, "le plus de rangements possibles, pour le plus d'espace à vivre possible".