L'Atelier Tresañ, atelier de "dessin" en breton est né en 2009, sous l'impulsion de l'architecte et designer rennais, Julien Le Pichon.

Installé à Rennes, sur les bords de l'Ille, son travail s'inscrit dans une logique éco-responsable. Travailler localement, avec des entreprises locales, réduire les matériaux polluants et les équipements énergivores, offrir un intérieur ergonomique et fonctionnel : tels sont les critères de dessin des projets de l'Atelier. Chaque construction est un nouveau prototype et le plus grand soin est apporté à chaque détail, les matériaux sont scrupuleusement choisis (des matériaux bruts principalement, ayant reçu le minimum de traitement), le programme est analysé et détaillé afin de répondre au mieux à vos attentes, le projet est intégré à son environnement aussi bien pour les programmes neufs que pour les réhabilitations. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour un premier contact gratuit et sans engagement sur votre projet. L'Atelier Tresañ est ouvert du Lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.