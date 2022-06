Wiithaa c’est le nom en aborigène d’un oiseau étrange qui utilise toutes les ressources à sa disposition pour construire le nid le plus beau possible pour charmer sa belle. Il utilise aussi bien des brindilles que des fleurs, des fruits, des coquillages mais aussi des papiers d’emballage, des pailles et des bouchons en plastique !

Comme cet oiseau original, nous retournons les contraintes en opportunités pour designer des produits, des services et des espaces.