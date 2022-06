Diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Bretagne et du Conservatoire de Danse de Rennes, Aline Brugel, designer et scénographe, met en lumière les interactions qu’entretiennent le corps, l’objet et l’espace. Ses objets ont la particularité d’imposer une manipulation qui éveille l’attention sur nos sensations proprioceptives. Ses photographies et vidéos, souvent au travers d’images en trompe l’œil, lui permettent d’interroger la place du corps dans son environnement. Ses scénographies quant à elles, s’inspirent de l'univers de la danse, par leurs finesses et légèretés notamment dans les matériaux utilisés.