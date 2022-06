L’Agence Kaboom Architecture s’est créée en 2011 autour de deux personnes :

Laurent Boumendil, architecte D.E.H.M.O.N.P. diplômé de l’Ecole d’Architecture de Marseille Luminy et Emilie Camelio, architecte d’intérieur, diplômée de l’Ecole des Beaux Arts de Marseille option Design d’espace.

La pluridisciplinarité des projets sur lesquels a travaillé l’Agence a permis de maîtriser une échelle variant de l’aménagement d’une boutique jusqu’à la construction d’un centre médical de 2000 m2 ou la restructuration lourde d’un lycée professionnel (en collaboration avec d'autres architectes).

L’esprit de synthèse et d’organisation très rigoureuse nécessaire à la réalisation de gros projets avec plusieurs partenaires (bureaux d’étude pluridisciplinaires, maitrise d’ouvrage et assistants à la maîtrise d’ouvrage) s’est couplé avec le travail minutieux de travail a petite échelle sur des projets plus modestes comme des villas individuelles ou des boutiques. La réalisation de ces projets aux antipodes a ainsi donné à l’Agence les moyens d’appréhender les différentes interfaces nécessaires pour mener à bien un projet , depuis la gestion d’une équipe complète de maîtrise d’oeuvre jusqu’à celle de l’artisan dans le détail de réalisation .

Après ces diverses collaborations, l’Agence a développé sur des projets en nom propre et notamment sur la réalisation de plusieurs maisons individuelles (création ou restructuration) et la construction de centres médicaux.

Le leitmotiv que l’on peut retrouver sur une majeure partie des projets de l’Agence est le travail d’intervention sur l’existant.

En effet, nombreuses références de l’agence portent sur des projets de réhabilitation.

Ce domaine est une famille à part de l’architecture. Elle demande un travail très rigoureux, en amont sur la réalisation du projet, afin d’éviter les surprises et autres aléas qui pourraient aggraver les coûts de réalisation ou le planning de réalisation.