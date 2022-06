Maison en bois moderne, économe, écologique, feng-shui développé par Biovilla.

Biovilla, c’est l’intelligence de conception au service de votre bien-être pour vivre dans une maison en bois, saine, BBC ou passive. Elle est de plain pied ou sur 2 niveaux, avec ou sans sous-sol, déclinée en maison bois évolutive, en maison bois originale et en maison bois contemporaine. C’est aussi une vraie invitation au rêve et à des moments inoubliables dans un environnement bois, aux multiples parfums des essences d’épicéa ou d’érable. Seul, à deux, en famille ou entre amis vous pourrez vivre des moments exceptionnels dans des espaces particulièrement lumineux. Biovilla est plus qu’une maison, c’est un lieu vivant conçu dans le respect des éléments fondamentaux comme l’eau, le bois, le soleil, l’air qui apportent sérénité et bien-être. En prenant en compte le lieu d’implantation du projet et en privilégiant les matériaux sains, les villas respectent la nature tout en vous faisant profiter au maximum de ce qu’elle peut offrir de mieux, un bien-être naturel.Notre démarche intègre également l’étude de la géobiologie du lieu ainsi que l’étude des champs électromagnétiques induits, ce qui est un + indéniable dans nos maisons. Une atmosphère zen, une collection unique de maisons qui vous ressemblent et vous distinguent, c’est cela Biovilla.