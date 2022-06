Saperlipopette, mais qui est Superlipopette ?

Ancienne libraire et designer industriel, Charlotte Alexandre & Antoine Coubronne sont les 2 fondateurs de Superlipopette.

Cette petite agence de design a vue le jour en 2014 après une campagne de financement participatif.

Ils ce sont depuis installé dans le Perche, au milieu des champs dans un espace de coworking bucolique et joyeux : Mutinerie Village (lié à l’espace de coworking Mutinerie à Paris).

Le Concept

Superlipopette est né de l’envie de promouvoir un design sur mesure et abordable.

C’est une fabrication made in France, composé de préférence de matériaux naturels et respectueux de l’environnement, ou issus de circuit de revalorisation ( La Réserve des Arts, Paris).

Les deux fondateurs conçoivent, dessinent et fabriquent à l’aide d’une découpeuse laser tout sorte d’objets personnalisables tant dans la forme que dans la couleur.

Superlipopette propose également un service de découpe laser et réalise des commandes sur mesure pour particulier et professionnelle (à partie d’une idée, d’un dessin ou encore d’un fichier prêt à découper).