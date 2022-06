Agence d'architecture et d'urbanisme créée en par Jean-François BRIDET en 1999.

Activité pluridisciplinaire autour d'une forte démarche bioclimatique et environnementale : - habitat social collectif ou individuel - particuliers : habitat neuf écologique, extension / rénovation d'habitat - équipements scolaires - équipements socio-culturels

M O Y E N S H U M A I N S :

Jean-François BRIDET, 39 ans, architecte DPLG depuis 1995 (activité libérale depuis 1999)…….architecte dirigeantTitulaire d’un DEA de l’Institut d’Urbanisme de Paris Formation Qualité Environnementale (GEPA) programmée en octobre 2008

Emmanuelle BARRE, 33 ans, architecte DPLG depuis 2000…………….architecte salariée (conception et chantier) Formation Soleil et Architecture (GEPA) programmée en octobre 2008 Aurélie CAJAT, 38 ans, architecte DPLG depuis 1998 ........................architecte salariée (conception et chantier)

Emilie SAUZEAU, 30 ans, DEUG d’architecture et niveau 3ème année de l’école d’archi de Nantes…........dessinatrice Formation Maisons à Ossature bois (CNDB) en octobre 2008

Catherine BOYER, 44 ans…..……………………………adjointe administrative / gestion comptable des chantiers