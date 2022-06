Toutes les deux diplômées de l’EESAB de Rennes (DNSEP Design), Savannah Lemonnier et Marine Le Moal ont souhaité rapprocher leurs deux sensibilités au sein du Collectif Les Gallinules. Développant chacune une activité artistique de façon personnelle, cette collaboration est le fruit d’un engagement plastique partagé, dans lequel la nature nourrit les formes pour que l’écologie rime avec poésie! Quand elles ne travaillent pas ensemble, Savannah développe des projets scénographiques en région parisienne (www.savannahlemonnier.com) et Marine initie les enfants au design durant les temps périscolaires en Bretagne !

Une approche écologique est indispensable au design de nos jours, et cela doit dépasser le simple effet de mode. L’éco-conception est une pratique de plus en plus courante pour la jeune génération de designers et elles l’intégrent spontanément dans leurs productions.

Le design permet aux Gallinules de susciter des attitudes éco-citoyennes, pour un «mieux vivre» qu'elles espèrent durable !