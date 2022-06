Le travail de l’atelier se répartit sur différentes échelles, du territoire au mobilier à travers des projets publics et privés situés pour la plupart dans l’Indre.

Ce contexte rural est à la fois un support pour nos interventions et un référent dans notre démarche de projet pour aboutir à une réponse contemporaine. Ancrés au contexte les projets tissent des relations mesurables et non mesurables avec le lieu. L’impact et l’empreinte sont pris en compte en étudiant les possibilités de démontage du bâtiment, de réutilisation des matériaux ou de changement d’utilisation. Nous recherchons une vision poétique de l’espace à travers le choix des matériaux ou le travail sur les transitions entre l’intérieur et l’extérieur.

Nous aspirons à une architecture simple, vivante et soutenable.