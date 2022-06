Le mobilier Alex de Rouvray Design est fabriqué dans l'Union Européenne avec des matériaux de première qualité: cuir de vachette, plaquages de bois véritables, acier étiré à froid, verre trempé. Le savoir-faire et le soin apportés par nos artisans font de chaque meuble une pièce unique, une expérience émotionnelle et sensorielle: des formes épurées et modernes qui attirent le regard, des matières et finitions qui donnent envie de toucher, les odeurs pures et naturelles du cuir, du bois et de l'acier. Chaque détail est soigneusement conçu, chaque vis soigneusement sélectionnée pour participer à l'élégance de l'ensemble.