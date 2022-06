Créé en 1988, l’ Atelier d’Architecture Marc Amaré s’implante en janvier 1997 au 83 rue Gaston Doumergue dans le centre de Tournefeuille (31).

Agence visible et accessible, cette proximité a permis de développer une activité variée couvrant aussi bien les petits projets particuliers que les consultations publiques en collaboration avec d’autres agences, tout en restant attaché à une pratique réellement indépendante et respectueuse des règles de la profession.

CONSEILS

ÉTUDES

CONCEPTION

MAÎTRISE D’ŒUVRE

Axée principalement sur la maîtrise d’œuvre, l’activité est partagée entre une clientèle privée et publique. Notre pratique professionnelle développe en majorité des missions complètes induisant une maîtrise complète du projet et une réelle présence sur le chantier tout en permettant de ne pas perdre de vue les réalités techniques et économiques des réalisations.

MAISONS INDIVIDUELLES

RÉNOVATIONS

MARCHÉS PUBLICS

Ces dernières années l’activité s’est considérablement orientée vers le domaine privé et plus particulièrement dans le secteur de l’habitat individuel. Outre la maison individuelle, nous prenons en compte une forte demande dans le cadre de travaux de rénovation: extension, surélévation et transformations de toutes sortes. C’est dans ce domaine que nous avons pu développer notamment les constructions en bois.