Un chiffre à ne jamais oublier et à comparer : 40 milliards d'euros.

C'est ce qu'il faut pour nourrir, apporter de l'eau, loger, soigner et envoyer à l'école tous ceux qui en ont besoin sur cette planète. La moitié de cette somme (18 milliards) permettrait l'adduction d'eau potable partout, ce qui réduirait de 80% les maladies dans le Tiers-Monde. En comparaison : c'est ce que le monde gaspille en armement 26 fois par an, ou bien les dépenses militaires de la France en 7 mois, ce scandale se renouvelant chaque année, ou 0,33% seulement du plan mondial d'aide aux banques en 2009 (11.000 milliards !), ou bien 0,4% de l'épargne des seuls français (10.300 milliards d'euros) ou ce qu'ont perçu en 2009 les 50 meilleurs traders (la BNP a distribué 3,3 milliards) ou la moitié de la fortune d'un Moubarak ou d'un Bill Gates ou 2 fois le budget pour bâtir l'inutile et dangereux réacteur nucléaire Iter, ou 2 fois le bénéfice annuel de la luxembourgeoise Clearstream ou de Total, ou le budget annuel européen en crêmes glacées, ou un peu moins que les dépenses des français pour leurs animaux domestiques, etc...