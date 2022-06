Designer indépendant, ingénieur en design industriel depuis 2011 (Paris), diplômé en Automatismes informatique industriel en robotique en 2008 , également diplômé en mécanique et automatismes industriel en 2007. "Mon passé très technique me permet de concevoir des produits rapidement, plus concis, plus fonctionnels".

En recherche permanente de nouvelles confrontations entre objets, innovation et matière, mon travail me pousse aujourd'hui vers la conception d'objets connectés et d'équipements sportifs. Je multiplie les expériences dans des domaines variés tels que l’événementiel, les luminaires, le mobilier contemporain, les produits connectés, ainsi que les produits sportifs de luxe, pour dernièrement collaborer avec l'agence de design Thomas de Lussac pour laquelle j'ai su concevoir des gammes de produits audacieuses ; tel que le "Fauteuil Louis XVI is back" ou les "Ampoules détecteur de fumée Wifi" : une gamme de produits labellisée "Janus de l'industrie", label de l'Observeur du design 2015.

