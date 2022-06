L'agence ASP ARCHITECTURE est implantée à Saint-Dié des Vosges et travaille sur l'ensemble de la région Grand Est.

Sous l'impulsion d'Eric SCHMITT, Antoine PAGNOUX et Gaël BOURDET, architectes, elle intervient avec son équipe pluridisciplinaire dans des domaines variés : logements, maisons individuelles, bâtiments sportifs et de loisirs, commerces, bureaux, bâtiments industriels, rénovations, aménagements urbains et paysagers, décoration... Récompenses -Lauréat prix Lorraine Qualité Environnement 2009 (catégorie logements collectifs) -Lauréat Trophées Habitat & Bois 2010 (catégorie réhabilitation et extension, avec JF Georgel, arch.) -Lauréat Trophées Habitat & Bois 2011 (catégorie logements collectifs) -Lauréat prix Lorraine Qualité Environnement 2012 (catégorie sports et loisirs) -Lauréat prix Lorraine Qualité Environnement 2013 (catégorie enseignement) -Lauréat prix Lorraine Qualité Environnement 2014 (catégorie logements collectifs) -Lauréat prix National Construction Bois 2014 (mention innovation-catégorie logements collectifs)