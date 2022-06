Bérengère Amiot poursuit ses explorations dans le design des objets connectés et interactifs mais également dans le mobilier et la scénographie. Elle dessine des objets dont l’ambition est d’être simple mais surprenant. Ainsi ses projets sont une combinaison de poésie et d’expériences sensorielles.

Étude de design :

+ réalisation d’un cahier d’idées à partir du cahier des charges

Développement de projet après sélection de la piste de travail :

+ mise en plan, réalisation de prototypes, définition des matériaux…

Suivi de fabrication :

+ recherche et choix de prestataire pour la fabrication, transmission des cahiers des charges, suivi et contrôle de la production…

Communication :

+ plaquette de présentation, affiche…

Aménagement d’espaces :

+ scénographie d’expositions et d’évènement, réalisations de vitrines …