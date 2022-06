Depuis 2012, Dem Design est un collectif pluridisciplinaire fondé par Anne-Laure Le Dissès, Juliette Poirier et Yves Soul, associant Design Produit, Architecture d’intérieur et Scénographie.

« Nous nous sommes associés pour mettre en oeuvre des projets allant de l’expérimentation à la conception. Forts de notre effectif, il s’agit pour nous d’échanger, de regrouper nos idées afin de faire valoir notre complémentarité. Tous trois diplômés avec mention de l’Institut Supérieur des Arts Appliqués de Rennes (LISAA) , nous répondons aux besoins esthétiques et fonctionnels de la société actuelle. Nos projets portent sur des aménagements privés : appartements, maisons, petits commerces… mais également publics : scénographie pour de grandes marques comme Cartier ou Swarovski, des restaurants, des bureaux … Passionnés par notre métier, notre objectif est avant tout la diversité. Nous donnons forme à vos idées : du relevé de mesure jusqu’au suivi de chantier en passant par la conception du permis de construire , des plans et autres coupes techniques, des modélisations et visuels 3D… Afin de laisser libre cours à notre créativité, nous imaginons et réalisons également du mobilier design reflétant nos influences. » Implantés à Paris et à Rennes, nous intervenons dans la France entière et même à l’étranger… N’hésitez pas à nous contacter pour toute information.