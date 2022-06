Nos profils… puissance 2

Mery Belmont, après un Master à l’École Nationale de Création Industrielle, se forme à l’architecture bois auprès de l’agence parisienne Stoll pour le groupe Darblay & Wood, puis elle intègre en 2011 l’agence d’architecture KILO. Elle fonde l’agence BM Architecture en 2004. Matthieu Breau la rejoint en 2006, après être passé par plusieurs agences parisiennes – B+M architecture, Valode&Pistre, et François Depresle avec qui il collabore encore à ce jour. En 2008, Mery et Matthieu fondent l’Atelier d’architecture Bm² où ils associent dans une vision commune leurs compétences et leurs savoir-faire

Notre agence... Atelier Bm²

c’est avant tout un état d’esprit insufflé par deux architectes expérimentés et doués de créativité. Une approche croisée et globale qui met à profi t deux sensibilités affûtées qui se répondent, se parlent, se rejoignent et fusionnent.

Si notre objectif est de donner à chaque projet une identité forte, il est aussi de respecter sa valeur d’usage et son intégration dans l’environnement, quel qu’il soit. Réflexion, technicité, innovation, maîtrise… Aboutir à un subtil équilibre est le fruit d’une exploration pluridisciplinaire, de convictions et de partis-pris assumés.

Pour nous, un dessin résulte de la recherche pratique. Il n’est en aucun cas un préalable esthétique dans lequel s’enferme le propos. Chaque création est ainsi l’opportunité d’une démarche responsable, d’une réponse inédite qui s’inscrit dans un contexte précis, une dimension humaine et un souci de l’existant.

Joindre la fonctionnalité à l’émotion, allier l’utile à l’agréable, associer contraintes réalistes et ambitions créatives est au coeur de notre démarche.

Pour vous offrir une architecture authentique et singulière, lisible et sans artifi ce. Une architecture à vivre.

Nos domaines de compétence ...

L’agence est basée à Paris 14 ce qui nous permet d’intervenir sur toute la région île de France, mais également en province (Région centre, Bourgogne, Hautes Alpes …).

Compétente en matières de constructions neuves où en réhabilitation, l’Agence possède aujourd’hui un savoir faire reconnu en construction bois. Nous associons régulièrement cette compétence particulière à d’autres techniques de constructions plus classiques, pour la réalisation de programmes variés.

Associées à d’autres intervenants de disciplines complémentaires, BET, Paysagiste, urbanistes, nous travaillons régulièrement sur des projets nécessitant les compétences d’une équipe pluridisciplinaires.

Notre savoir faire nous permet de gérer l’ensemble des phases d’un dossier, que ce soit seuls, en équipe ou en tant que mandataire d’un groupement de maîtrise d’oeuvre.

Rigoureux et motivés, nous mettons nos moyens aux services de nos maitres d’ouvrage pour

leur proposer une architecture qui réponde à leurs attentes en respectant les notions de coûts et de délais.