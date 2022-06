STUDIO de CRÉATION Mobilier & Intérieurs

Fondé par le designer Jeamichel Tarallo en 2014 à Paris, ÉTAT de GRÂCE propose de sublimer les parcours intérieurs en expériences uniques à vivre au quotidien, de recomposer les volumes habitables en volumes aimables et de repenser les espaces de vie en espaces de vos envies.

ÉTAT de GRÂCE aborde vos projets par une approche globale, intégrant les composants humains, techniques, esthétiques et environnementaux dès les premières esquisses.

Une approche par le détail permet ensuite de définir tous les ingrédients nécessaires à l’obtention d’un résultat unique et savoureux.

Le mobilier est dessiné sur-mesure, spécialement pour votre projet. Cuisine, salle de bains, rangements mais aussi les lits, chevets, consoles, tables, chaises, fauteuils et canapés.

ÉTAT de GRÂCE suit l’exécution du chantier et du mobilier, garantie de qualité pour des réalisations conformes aux intentions de départ dans le respect des budgets.

ÉTAT de GRÂCE offre à vivre des moments rares et uniques, entre parenthèses. Des situations de plénitude et de sérénité alliant création et expérimentation.