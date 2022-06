Après un parcours formateur au sein d’agences internationales, parisiennes puis nantaise, Mélaine Ferré fonde mfa en 2012.

L’activité de l’agence répond d’abord à des commandes directes et il participe en parallèle à des concours où l’agence est désignée lauréat : Prix W 2012, Europan 2013, ou encore Algeco 2016. Suite à l’obtention du prix des Jeunes Architectes et Paysagistes Ligériens 2016 et le 1er Prix National de la Construction Bois 2016, le développement de l’agence continue autour de trois pôles principaux : le logement, l’urbanisme et la transistion énergétique.

Les fondamentaux des projets de l’agence sont de réinterpréter le contexte pour tisser le fil rouge du projet, d’anticiper pour apporter une réponse durable, et enfin de proposer une stratégie pertinente à la maîtrise d’ouvrage.

Ce n’est pas le programme, mais la stratégie envisagée qui importe. L’histoire du développement d’un projet est souvent discontinue comme toutes chronologies. Ce sont ces ruptures, ces à-coups qui donnent à développer des projets riches de sens. L’architecte n’est pas celui qui dessine un projet figé mais, comme une éponge, il absorbe et restitue une vision évolutive.